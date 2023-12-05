Дубль Шарова помог «Салавату Юлаева» победить «Витязь»

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«Салават Юлаев» на выезде победил «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей дубль оформил Александр Шаров. 2 (0+2) очка набрал Михаил Науменков. У хозяев голы забивали Иван Савчик и Иван Воробьев.

Уфимский клуб одержал 5-ю победу подряд. «Салават Юлаев» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Витязь» с 31 очком занимает последнее место в таблице «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Голы: Панин — 1 (Башкиров), 5:34 — 0:1. Савчик — 8 (Воробьев), 8:23 — 1:1. Шаров — 8 (Шмелев, Науменков), 9:47 — 1:2. Хмелевский — 19 (Ливо, Науменков), 18:14 — 1:3. Шаров — 9 (Панин, Сучков), 32:35 — 1:4. Воробьев — 3 (Педан), 40:50 — 2:4. Ливо — 5 (п.в., Хмелевский), 58:32 — 2:5.

Вратари: Дорожко (Шикин, 18:14, 58:15 — 58:32) — Ежов.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 20 (3+6+11) — 26 (10+9+7).

Судьи: Белов, Сергеев.

5 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 2245 зрителей.