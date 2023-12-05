Дубль Шарова помог «Салавату Юлаева» победить «Витязь»
«Салават Юлаев» на выезде победил «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У гостей дубль оформил Александр Шаров. 2 (0+2) очка набрал Михаил Науменков. У хозяев голы забивали Иван Савчик и Иван Воробьев.
Уфимский клуб одержал 5-ю победу подряд. «Салават Юлаев» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Витязь» с 31 очком занимает последнее место в таблице «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Голы: Панин — 1 (Башкиров), 5:34 — 0:1. Савчик — 8 (Воробьев), 8:23 — 1:1. Шаров — 8 (Шмелев, Науменков), 9:47 — 1:2. Хмелевский — 19 (Ливо, Науменков), 18:14 — 1:3. Шаров — 9 (Панин, Сучков), 32:35 — 1:4. Воробьев — 3 (Педан), 40:50 — 2:4. Ливо — 5 (п.в., Хмелевский), 58:32 — 2:5.
Вратари: Дорожко (Шикин, 18:14, 58:15 — 58:32) — Ежов.
Штраф: 4 — 14.
Броски: 20 (3+6+11) — 26 (10+9+7).
Судьи: Белов, Сергеев.
5 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 2245 зрителей.
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|41
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|25
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|7
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|37
|16
|21
|38
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Сочи
|38
|14
|24
|31
|11
|Витязь
|39
|13
|26
|31
|5.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|2 : 3
|5.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|5 : 1
|5.12
|17:00
|
Металлург Мг – ЦСКА
|0 : 3
|5.12
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|3 : 2 Б
|5.12
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 1
|5.12
|18:00
|
Лада – Торпедо
|2 : 4
|5.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|5.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -
|5.12
|19:30
|
Витязь – Сал. Юлаев
|2 : 5
|5.12
|19:30
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -