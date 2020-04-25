«Витязь» подписал новый контракт с Варфоломеевым
19:29
«Витязь» подписал новый двухлетний контракт с нападающим Павлом Варфоломеевым, о чем сообщил в своем официальном Twitter.
В сезоне КХЛ-2019/20 25-летний форвард набрал 11 (6+5) очков в 37 матчах.
Варфоломеев подписал новый контракт— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) April 25, 2020
На два года
25-летний нападающий Павел Варфоломеев остается в подмосковном «Витязе» еще на два года.
Пресс-центр ХК «Витязь»https://t.co/HVg6b0irJK pic.twitter.com/VZTji4a4F1