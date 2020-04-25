КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Витязь» подписал новый контракт с Варфоломеевым

19:29
Теги:

«Витязь» подписал новый двухлетний контракт с нападающим Павлом Варфоломеевым, о чем сообщил в своем официальном Twitter.

В сезоне КХЛ-2019/20 25-летний форвард набрал 11 (6+5) очков в 37 матчах.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир