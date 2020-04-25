«Витязь» подписал новый контракт с Варфоломеевым

Варфоломеев подписал новый контракт

На два года

25-летний нападающий Павел Варфоломеев остается в подмосковном «Витязе» еще на два года.

Пресс-центр ХК «Витязь»https://t.co/HVg6b0irJK pic.twitter.com/VZTji4a4F1