«Витязь» может пополнить защитник «Юргордена»

Защитник «Юргордена» Линус Хультстрем близок к переходу в подольский «Витязь», сообщает Expressen.se.

Как сообщает источник, 27-летний швед мог оказаться в КХЛ еще в прошлом году, но решил провести еще один сезон в родном чемпионате. По словам издания, Хультстрем станет игроком «Витязя» в следующем сезоне.

В сезоне-2019/20 Хультстрем забросил 13 шайб и отдал 11 передач в 41 матче за «Юргорден». Также, на счету защитника 11 матчей за сборную Швеции.