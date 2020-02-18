КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Витязь» может пополнить защитник «Юргордена»

14:44
Теги:

Защитник «Юргордена» Линус Хультстрем близок к переходу в подольский «Витязь», сообщает Expressen.se.

Как сообщает источник, 27-летний швед мог оказаться в КХЛ еще в прошлом году, но решил провести еще один сезон в родном чемпионате. По словам издания, Хультстрем станет игроком «Витязя» в следующем сезоне.

В сезоне-2019/20 Хультстрем забросил 13 шайб и отдал 11 передач в 41 матче за «Юргорден». Также, на счету защитника 11 матчей за сборную Швеции.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир