«Витязь» всухую победил «Куньлунь», Ежов отразил 31 бросок
21:55
«Витязь» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0. Голкипер подольской команды Илья Ежов сыграл на ноль, отразив 31 бросок.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Бардаков — 4 (Гребенщиков), 17:05 — 1:0. Даугавиньш — 16 (бол., Дэнфорт), 32:00 — 2:0. Ержабек — 5 (п.в., Дэнфорт), 59:53 — 3:0.
Вратари: Ежов — Шикин (58:56 — 59:53).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 27 (14+6+7) — 31 (7+17+7).
Судьи: Наумов, Сергеев.
25 января. Подольск. ЛД «Витязь». 1000 зрителей.
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