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«Витязь» всухую победил «Куньлунь», Ежов отразил 31 бросок

21:55
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«Витязь» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0. Голкипер подольской команды Илья Ежов сыграл на ноль, отразив 31 бросок.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Бардаков — 4 (Гребенщиков), 17:05 — 1:0. Даугавиньш — 16 (бол., Дэнфорт), 32:00 — 2:0. Ержабек — 5 (п.в., Дэнфорт), 59:53 — 3:0.

Вратари: Ежов — Шикин (58:56 — 59:53).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (14+6+7) — 31 (7+17+7).

Судьи: Наумов, Сергеев.

25 января. Подольск. ЛД «Витязь». 1000 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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