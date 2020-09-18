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«Витязь» и «Сочи» обменялись нападающими

16:44
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«Витязь» обменял нападающего Даниила Квартальнова в «Сочи», взамен получив права на финского форварда Себастьяна Репо, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне Репо играл в финском «Лукко». Он набрал 23 (10+13) очка в 28 матчах. В 2017 году форвард был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ в шестом раунде под общим 184-м номером.

Квартальном в прошедшем сезоне провел в КХЛ 19 матчей и отметился 1 результативной передачей.

Дополнительная информация:

https://hcvityaz.ru/news/45450/

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