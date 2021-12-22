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«Йокерит» в овертайме победил минское «Динамо»

21:50
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«Йокерит» в овертайме победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финны одолели соперника со счетом 2:1.

Игра сопровождалась скандалом: перед началом матча на арене не включили гимн Белоруссии. Вместо него прозвучал гимн островного государства в Тихом Океане.

«Йокерит» прервал серию из ьтрех поражений подряд и с 56 очками занимает 2-е место в Западной конференции. Минское «Динамо» с 46 очками располагается на 8-й строчке Запада.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Минск) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мосалев — 5 (Суворов), 2:58 — 0:1. Скленичка — 4 (бол., Пакаринен, Турунен), 8:51 — 1:1. Коссила — 6 (Юнттила), 61:32 — 2:1.

Вратари: Ювонен — Колосов.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 27 (7+14+6+0) — 12 (4+3+4+1).

Судьи: Наумов, Фатеев.

22 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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