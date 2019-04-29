Харийс Витолиньш, Игорь Уланов и Максим Соловьев станут помощниками главного тренера "Спартака" Олега Знарка, информирует официальный сайт московской команды. Решение было согласовано с руководством столичного клуба.

– "Спартак" приветствует Харийса Витолиньша и желает больших успехов в работе, – написано в заявлении клуба на сайте.

Руководство московского "Спартака" утвердило помощников нового главного тренера основной команды Олега Знарка. В штаб войдёт многолетний ассистент специалиста Харийс Витолиньш, а также Игорь Уланов и Максим Соловьёв. https://t.co/jMpGa7mvoC pic.twitter.com/aDhkNrONM1 – Spartak Moscow (@spartak_hc) 29 апреля 2019 г.

Знарок – новый главный тренер хоккейного "Спартака". Контракт рассчитан на один год