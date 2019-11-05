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Витолиньш — о полуфинале ЧМ-2019: «С Финляндией Россия и так доминировала весь матч»

20:43

Тренера «Спартака» Харийс Витолиньш в интервью «СЭ» рассказал об Олеге Знарке, красно-белых, СКА и Никите Гусеве.

— Если бы полуфинал Россия — Финляндия проходил на маленькой площадке, то нашему сопернику было бы несдобровать?

— Россия и так доминировала весь матч. Я не скажу, что финны играли в пассивный хоккей. Они действовали самоотверженно. Я вспоминаю полуфинал ЧМ-2016 в Москве, когда мы им тоже проиграли. В том матче, если не ошибаюсь, они заблокировали 20 бросков, из них где-то 8 от Александра Овечкина. Если бы финны сыграли чуть менее самоотверженно и хотя бы четыре броска прошли через них, а тот же Саша ведь бросал со своих любимых точек, и одна шайба все-таки залетела, то сборная России одержала бы победу.

Полностью интервью Витолиньша — в ближайшее время в «СЭ»

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