Виктор Тихонов: «НА ЦСКА мотивировать нас лишний раз не надо»

Нападающий СКА Виктор Тихонов оценил готовность команды к предстоящему матчу регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

— Мне лично всегда против ЦСКА нравится играть. Мотивировать нас лишний раз не надо, все понимают, какой матч будет, — цитирует Тихонова официальный сайт команды из Санкт-Петербурга. — Мы выходим, как на войну, все бьемся. Самое главное — хорошо выполнять игровое задание.

— Несколько матчей чемпионата уже прошли. Форма потихоньку набирается, взаимодействие налаживается?

— Да. Первые матчи уже прошли, волнение уже все ушло, уже все знают, что делать — нужно просто выходить на лед и все выполнять.

— Как вы считаете, за это межсезонье ЦСКА стал сильнее, учитывая, что пришли Киселевич, Секач?

— Да. Команда у них всегда сильная — но и у нас тоже. Поэтому наши матчи и получаются такие интересные. Хочется часто играть и доказывать свою силу.

— У вас присутствует волнение перед таким матчем?

— Бывает, конечно. Чаще всего такое происходит в плей-офф, но когда мы встречаемся с ЦСКА в сезоне, то получаются матчи такого же уровня. Волнение есть, но оно мне больше помогает: я больше концентрируюсь, больше сосредотачиваюсь — одни плюсы.

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