Вице-президент "Металлурга" - о свободной легионерской позиции

Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин рассказал о трансферных планах клуба. По его словам, сейчас "Магнитка" укомплектована на 99 процентов.

- Не могу сказать, что наша селекция окончена, поскольку этот процесс не заканчивается никогда, - цитируют "Известия" Величкина. - У нас есть большое количество молодых игроков, которых проверяет тренерский штаб, работающий сейчас с шестью составами. Но в целом команда на 99 процентов укомплектована.

При этом не забывайте, что остается еще одна свободная легионерская позиция. Поэтому, если случится форс-мажор и понадобится срочное усиление, мы сможем взять еще одного игрока. Но острой необходимости в этом нет. Будем работать с теми, кто есть.