Вице-президент «Магнитки»: «Больше Мозякина в «Металлурге» получает только Кошечкин»

Вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Сергеем Мозякиным. Сегодня стало известно, что с 39-летним форвардом заключено соглашение на один сезон.

— История с подписанием контракта сильно затянулась.

— Определенные расхождения были. Всем понятно, что переговоры с таким игроком как Сергей, находящемуся в солидном возрасте, это не переписка сообщениями с агентом на протяжении одного дня и пара звонков. К процессу обе стороны относятся более скрупулезно. Важно, что в итоге мы нашли понимание и с Мозякиным, и с его агентом Сергеем Паремузовым. В связи с введением жесткого потолка зарплат всем приходится ужиматься, включая главного тренера. Он сам сможет получить бонусы, но только в том случае, если команда как минимум выйдет в финал конференции. Если удастся выступить еще лучше, то, разумеется, такой результат тоже будет достойно отмечен со стороны клуба.

— Агент Мозякина сказал нам, что переговоры получились для него одними из самых тяжелых в жизни.

— Да, я ведь человек со своим взглядом, проводящий только первую серьезную трансферную компанию в КХЛ. Открываю для себя что-то новое. Во главе угла стоит потолок зарплат, поэтому надо при обсуждении контракта учитывать данный момент. Соглашение, подписанное с Сергеем, оставляет его одним из самых дорогих игроков команды. Больше получает только вратарь Кошечкин, имеющий действующий контракт. Зная отношение Мозякина к игре, его опыт и мастерство, я точно уверен, что он не будет отбывать номер. В последнем сезоне Сергей выходил на матчи с серьезными травмами, о которых мы тогда умалчивали, и давал результат. Молодежи будет чему у него получиться. В этом году команда не поедет куда-то на сборы из-за всем известных событий и проведет их здесь. Для этого у нас созданы все условия. (Михаил Зислис)