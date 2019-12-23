Вице-президент КХЛ: «По следующему году окончательного решения нет»

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский рассказал о перспективе дальнейшего проведение вынесенных матчей КХЛ в других странах.

— Мы действительно рады, что проводим накануне Кубка Шпенглера вынесенную игру — «Зеленое дерби» «Салават Юлаев» — «Ак Барс», — сказал Кобылянский. — Со стороны организации спасибо клубу «Давос», который помог нам в организации с точки зрения хоккейных операций. Все на высшем уровне. Лед отличного качества, Данис Зарипов сказал, что лучше льда давно не видел. С погодой не повезло, наверно могло быть больше зрителей. Вы видите качественную игру, думаем, что зрители будут довольны.

— Проект KHL World Games в следующем сезоне?

— В этом сезоне будут еще игры в Таллинне, «Йокерит» сыграет с «Северсталью» 10 и 11 января. По следующему году окончательного решения нет, есть наметки, когда будет конкретика, то мы об этом скажем. (Игорь Еронко)