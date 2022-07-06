Вице-президент КХЛ по маркетингу заявил, что лига не планирует менять формат проведения регулярного чемпионата

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов заявил, что лига пока не планирует менять формат проведения регулярного чемпионата.

— Много обсуждалась идея ФХР с разделением на другие дивизионы. Как вы к ней относитесь?

— Мы решили с коллегами из ФХР, что точно не будем вводить такое разделение в этом сезоне. Это решение надо тщательно обсудить и взвесить. С одной стороны, может увеличиться количество интересных матчей. С другой — существенно вырастут затраты на логистику и на перелеты, также упадет коммерческий и спонсорский интерес к клубам, которые находятся во втором дивизионе. Мы бы точно не приняли такого решения, детально все не проанализировав. Будем рассматривать и дальше идеи, которые могут поднять интерес к чемпионату. Пока договорились не торопиться.

— Увеличение так называемых топовых матчей в проекте ФХР — это разве во благо? В свое время многие устали от шести игр между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в регулярке.

— В связи с тем, что в новом сезоне увеличили количество матчей до 68, у нас и так появится больше игр с принципиальными соперниками. Судя по проекту календаря, как раз будет по шесть матчей. Но я всегда говорил, что это уникальная возможность делать игры маркетинговыми. Например, проводить их на открытом воздухе или на футбольном стадионе, переносить в другой город. Если интерес к матчу падает, то нужно делать из него новый уникальный маркетинговый продукт, — цитирует Доброхвалова «РБ Спорт».