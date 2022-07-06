«Такого мальчика на призыве нет». В военкомате Северодвинска сообщили, что Иван Федотов к ним не прибывал

В военкомате Северодвинска сообщили, что Иван Федотов не прибывал к ним для прохождения службы

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов не прибывал в Северодвинск Архангельской области для прохождения срочной службы. В городском военном комиссариате его призывных документов нет, сообщил ТАСС в среду представитель военкомата Северодвинска.

«Такого мальчика на призыве нет, мы с ним мероприятия призыва не проводили. У нас в военкомате его точно не было, это мы вам гарантируем», — сказал собеседник агентства.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

В понедельник, 4 июля, ряд СМИ сообщил, что спортсмен находится в учебном центре ВМФ в Северодвинске Архангельской области.

В начале мая стало известно, что Федотов подпсиал контракт с «Филадельфией» из НХЛ на год. В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.