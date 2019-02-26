"Везение было на стороне "Спартака". Дергачев - о поражении СКА

Нападающий СКА Александр Дергачев после поражения в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ против "Спартака" (0:2) заявил, что везение было на стороне красно-белых. Обе шайбы москвичи забросили в первом периоде.

- Все играли агрессивно, все хотят выиграть. Они играли в свой хоккей, под него мы подстроились, а нужно было играть в свой хоккей, - приводит ТАСС слова Дергачева. - Начали не сказать что хорошо, у "Спартака" первые 10 минут вообще не было моментов. Везение было на их стороне, все это надо забыть, нет времени ворошить этот матч, разберем ошибки и пойдем дальше.

Второй матч серии пройдет 28 февраля в Санкт-Петербурге.

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