Нападающий Денежкин станет игроком «Автомобилиста»

Как стало известно «СЭ», нападающий Максим Денежкин перейдет из «Лады» в «Автомобилист».

Клуб из Екатеринбурга сделал 21-летнему форварду квалификационное предложение, которое в Тольятти повторять не будут.

В сезоне-2021/22 Денежкин провел 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 36 (15+21) очков.