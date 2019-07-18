Валерий Каменский: "Войнов быстро вернется на свой уровень"

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский поделился мнением о подписании Вячеславом Войновым контракта с "Авангардом". Защитник заключил соглашение с финалистом Кубка Гагарина на один сезон.

– "Авангард" предсказуемо пытается сохранить основной костяк и точечно усилиться отдельными звездами, – цитируют "Известия" Каменского. – Понятно, что после внушительной кампании прошлого лета и успешного сезона клубу не нужно сильно обновляться. Необходимо лишь усилить отдельные позиции, а также восполнить некоторые потери, которых не удалось избежать, как в случае с отъездом Михеева.

Среди новичков, разумеется, выделяется Войнов. В подписании хоккеиста, не игравшего больше года, есть определенные риски, но репутация Вячеслава как настоящего профессионала, дает основания полагать, что он быстро вернется на свой уровень. У него уже был долгий простой после известных событий на финише заокеанской карьеры, но ему удалось за короткий срок набрать форму в СКА, и заслужить вызов в сборную России с последующей победой на Олимпиаде.