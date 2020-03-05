Вадим Шипачев: «Посмотрел гол Кугрышева и также хотел забросить»

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) в матче Кубка Гагарина. Бело-голубые повели в серии со счетом 2-0.

— Очень рад, что мы выиграли, — цитирует Шипачева официальный сайт лиги. — Но «Спартак» сегодня хорошо сыграл. Спасибо ребятами за то, что вывели меня на ударную позицию: я закрыл глаза, бросил и забил. Накануне посмотрел гол Кугрышева и также хотел забросить.

Дмитрий Кугрышев во втором матче с «Авангардом» (3:2) в овертайме принес победу «Салавату Юлаеву», забив с отрицательного угла.