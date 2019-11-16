Вадим Шипачев: «Домашнюю серию отыграли средне, есть куда стремиться»

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:2).

— Могли сыграть лучше, но пропустили два гола. Домашнюю серию отыграли средне, есть куда стремиться, — цитирует Шипачева официальный сайт КХЛ.

Я рекордсмен по количеству очков за «Динамо» в ста матчах? Могу только сказать «спасибо» ребятам. Приятно было именно победить в сотом матче. На самом деле мы каждую игру хотим выигрывать.

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