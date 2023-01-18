«Спартак» уволил Андрея Маркова

Как стало известно «СЭ», после поражения от «Автомобилиста» (4:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» уволил Андрея Маркова, отвечавшего за работу с защитниками.

В тренерском штабе его должен заменить Игорь Уланов.

Бывший защитник сборной России Марков вошел в тренерский штаб красно-белых в июле 2022 года.

После 53 матчей «Спартак» занимает 7-е место на «Западе» с 53 очкамии.