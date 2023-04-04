В «Сочи» сообщили, что Матвей Мичков тренируется с командой и ему оказывают психологическую поддержку

«Сочи» в своем Telegram-канале опубликовал заявление после пропажи отца нападающего команды Матвея Мичкова Андрея Мичкова.

«Хоккейный клуб «Сочи» оказывает всю возможную помощь правоохранительным органам, которые ведут поиски пропавшего Андрея Мичкова. В настоящее время Матвей продолжает тренировки в составе «Сочи», клуб оказывает игроку необходимую психологическую поддержку. Клуб обращается к представителям СМИ с просьбой проявить сочувствие к семье Матвея Мичкова и воздержаться в ближайшее время от каких-либо вопросов игроку по данной ситуации. Мы все искренне надеемся, что эта история завершится благополучно», — говорится в заявлении клуба.

4 апреля стало известно, что в Сочи пропал Андрей Мичков. Со 2 апреля 2023 года местонахождение 51-летнего мужчины неизвестно.

По информации «СЭ», 51-летний отец нападающего «Сочи» Матвея Мичкова вышел из дома на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус в 21.00 2 апреля. Через 20 минут у него отключился мобильный телефон.