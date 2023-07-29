Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов: «Хо-Сэнг может получить российское гражданство»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» заявил, что канадский форвард Джош Хо-Сэнг может завершить профессиональную карьеру, но если передумает, может продолжить выступать в Уфе.
— С Хо-Сэнгом тема уже закрыта?
— Нет, он может изменить свое решение и приехать. Сейчас он вообще думает над тем, чтобы завершить профессиональную карьеру. В последних сообщениях он сказал, чтобы мы спокойно набирали легионеров, которых мы хотим, а он подождет. Он может даже российское гражданство получить, мы предварительно уже написали президенту. Я бы хотел, чтобы он приехал, это как раз будет хорошо с точки зрения шоу.
Хо-Сэнг перешел в «Салават Юлаев» в 2022 году. Из-за травмы он пропустивший большую часть прошлого сезона и пока что не подписал соглашение с уфимским клубом на следующий сезон.
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