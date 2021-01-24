В ХК «Сочи» готовы пригласить тиктокера Милохина на хоккейную тренировку

В пресс-службе «Сочи» в беседе с «СЭ» заявили, что в клубе готовы пригласить тиктокера Даню Милохина на тренировку в свой клуб.

Ранее блогер Даниил Милохин, у которого 10,9 миллиона подписчиков в TikTok и 2,9 миллиона в Instagram, заявил о желании выступать за сборную России по хоккею. Об этом он рассказал в сторис своего Instagram.

— Мы бы пригласили Даню Милохина на тренировку хоккейного клуба «Сочи» и обучили бы его разным приемам. Тем более концепция нашего клуба направлена на то, чтобы развивать молодых игроков. Даня Милохин не очень отличается по возрастной группе от ребят, которые у нас сейчас на ведущих ролях в клубе.

Нельзя не отметить, что Евгений Ставровский у нас как раз специализируется на воспитании молодых игроков. Также наш спортивный директор Андрей Зюзин начал осваивать тикток и в виде взаимообмена Даня мог бы ему подсказать, как раскрутить свой аккаунт. Рассказать, что нужно постить, чтобы тоже собрать больше двух миллионов подписчиков в тиктоке. Ждем его на тренировке, но пусть сообщит нам заранее, чтобы мы могли приготовить ему форму.

(Данил Алешин)