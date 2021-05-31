В «Автомобилисте» заверили, что проблем с потолком зарплат к старту сезона у клуба не будет

«СЭ» стали известны все зарплаты игроков основного состава «Автомобилиста». На данный момент клуб не укладывается в потолок зарплат, который с 2020 года составляет 900 миллионов рублей. Сейчас суммарный доход хоккеистов (базовая зарплата без учетов бонусов) на следующий сезон составляет 913 миллионов рублей.

«В соответствии с регламентом КХЛ и положениями типовых контрактов игроков мы не можем разглашать или комментировать конфиденциальную информацию о зарплатах», — прокомментировали в клубе эту информацию для «Екатеринбург Онлайн».

Что касается превышения клубом потолка зарплат, в «Автомобилисте» ответили, что этот момент будет урегулирован.

«К моменту официальной подачи заявки на сезон, которая состоится в августе, проблем с потолком у клуба не будет», — добавили в «Автомобилисте».