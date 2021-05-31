Генеральный директор «Динамо» рассказал, что Яшкин продолжит карьеру в НХЛ

Генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал, почему клуб принял решение расторгнуть контракт с нападающим Дмитрием Яшкиным.

«Дмитрий Яшкин решил принять предложение из НХЛ, которое его устроило. Между клубом и игроком существовали определенные договоренности, которые мы выполнили. Дима на протяжении двух сезонов радовал болельщиков яркой игрой. Он преуспевал как в нападении, так и в защите. Подписывая два года назад контракт с Яшкиным, мы понимали, что в КХЛ едет большая звезда и новое лицо лиги. И в случае удачного выступления нам придется пойти игроку навстречу. Хочу от себя лично и от всего хоккейного клуба «Динамо» поблагодарить Дмитрия Яшкина за все, что он сделал для «Динамо» в течение этих двух сезонов, и пожелать удачи за океаном. Также могу сказать, что в нашем клубе двери для Димы всегда открыты», — цитирует Кровопускова сайт бело-голубых.

Яшкин подписал контракт с бело-голубыми в августе 2019 года. В составе бело-голубых он провел 133 матчей в КХЛ и набрал 137 (77+60) очков.