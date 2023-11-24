В «Авангарде» объяснили причины обмена Шулака в «Адмирал»
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал обмен защитника Либора Шулака в «Адмирал».
«Непростое решение, но мы вынуждены были его принять из-за лимита на количество легионеров в команде. Благодарим Либора за честную работу, профессионализм и прекрасные человеческие качества. По самоотдаче к нему никаких претензий, выходя на лед, он в каждом матче горел желанием победить. Нам было крайне важно в результате обмена сохранить для Шулака контрактные условия и обеспечить ему максимально комфортный переход. «Адмиралу» возвращение лидера обороны прошлого сезона наверняка поможет решить свои задачи. Либор сможет там много играть, в том числе в большинстве, и радовать болельщиков. Желаем ему удачи и не прощаемся — говорим до свидания», — приводит слова Курьянова пресс-служба клуба.
24 ноября «Авангард» объявил об обмене 29-летнего чеха в «Адмирал», за который защитник выступал с 2021 по 2023 год.
В сезоне-2023/24 Шулак набрал 12 (4+8) очков в 31 матче за «Авангард» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.
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