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В «Адмирале» не хотят платить компенсацию уволенным тренерам

13:44
Александр Андриевский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Андриевский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», «Адмирал» не хочет платить компенсацию уволенному главному тренеру Александру Андриевскому и его ассистенту Виктору Александрову.

В клубе хотят, чтобы они согласились на получение части от суммы, указанной в контракте.

В противном случае тренеров могут обязать ходит в офис «Адмирала» с 9 до 18 часов согласно рабочему расписанию.

«Адмирал» занимает 11-е место с 17 очками в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ на Востоке.

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Алексей Шевченко все материалы автора
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