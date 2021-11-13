В «Адмирале» не хотят платить компенсацию уволенным тренерам

По данным «СЭ», «Адмирал» не хочет платить компенсацию уволенному главному тренеру Александру Андриевскому и его ассистенту Виктору Александрову.

В клубе хотят, чтобы они согласились на получение части от суммы, указанной в контракте.

В противном случае тренеров могут обязать ходит в офис «Адмирала» с 9 до 18 часов согласно рабочему расписанию.

«Адмирал» занимает 11-е место с 17 очками в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ на Востоке.