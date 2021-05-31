Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Уверен, мы еще увидимся». Яшкин попрощался с болельщиками московского «Динамо»

14:46
Теги:

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин попрощался с болельщиками столичного клуба.

«Хочу поблагодарить всю организацию «Динамо» за доверие и за возможность сыграть за этот великий клуб! Спасибо партнерам и тренерскому штабу! Желаю ребятам удачи в следующем сезоне, буду обязательно следить!

Это были два незабываемых года благодаря вам, болельщики! Дорогие динамовцы! Для вас мы играем, ваша поддержка и эмоции бесценны! Для нас с женой вы стали как одна большая семья! Спасибо за теплый прием и доверие! Уверен, мы еще увидимся!" — написал Яшкин в Instagram.

Яшкин присоединился к «Динамо» в августе 2019 года. В составе бело-голубых он провел 133 матчей в КХЛ и набрал 137 (77+60) очков. 28-летний игрок продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPiNwPRAHfD/

Читайте также

Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: положение на 30 мая
Горький или молочный: какой вы шоколад по знаку зодиака
Азербайджан готов обсудить возвращение армянского населения в Гадрут
Фото жителя Подмосковья, убившего жену и дочерей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд