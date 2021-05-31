«Уверен, мы еще увидимся». Яшкин попрощался с болельщиками московского «Динамо»

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин попрощался с болельщиками столичного клуба.

«Хочу поблагодарить всю организацию «Динамо» за доверие и за возможность сыграть за этот великий клуб! Спасибо партнерам и тренерскому штабу! Желаю ребятам удачи в следующем сезоне, буду обязательно следить!

Это были два незабываемых года благодаря вам, болельщики! Дорогие динамовцы! Для вас мы играем, ваша поддержка и эмоции бесценны! Для нас с женой вы стали как одна большая семья! Спасибо за теплый прием и доверие! Уверен, мы еще увидимся!" — написал Яшкин в Instagram.

Яшкин присоединился к «Динамо» в августе 2019 года. В составе бело-голубых он провел 133 матчей в КХЛ и набрал 137 (77+60) очков. 28-летний игрок продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ.