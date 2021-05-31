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Лучший новичок минувшего сезона ВХЛ пополнил состав «Динамо»

16:13
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Лучший новичок минувшего сезона ВХЛ Александр Жабреев пополнил состав московского «Динамо», сообщает сайт клуба. Контракт с форвардом рассчитан на один сезон и носит двусторонний характер.

В прошедшем сезоне Александру удалось выйти вместе с «Динамо» из Санкт-Петербурга в полуфинал розыгрыша плей-офф ВХЛ, стать лучшим новичком сезона ВХЛ, войти в топ-5 лучших бомбардиров и топ-3 лучших ассистентов клуба.

На уровне сборной России хоккеист завоевал бронзу на Зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года, а также на чемпионате мира среди юниорских команд 2018 года провел пять игр, забросив одну шайбу и отдав три голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/160877-aleksandr_jabreev______igrok_moskovskogo___dinamo__

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