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После ухода Яшкина из «Динамо» самым высокооплачиваемым игроком КХЛ стал Дитц

12:37
Даррен Дитц. Фото ХК «Барыс».
Даррен Дитц. Фото ХК «Барыс».
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Чешский хоккеист Дмитрий Яшкин покидает «Динамо». Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию.

Яшкин решил покинуть «Динамо», чтобы снова начать выступать в Национальной хоккейной лиге.

Нападающий должен был стать самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. В сезоне-2021/22, по данным «СЭ», он должен был получить 115 миллионов рублей.

Теперь самым дорогим игроком лиги стал защитник «Барыса» Даррен Дитц. Его зарплата составляет 100 миллионов рублей.

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