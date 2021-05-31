После ухода Яшкина из «Динамо» самым высокооплачиваемым игроком КХЛ стал Дитц

Чешский хоккеист Дмитрий Яшкин покидает «Динамо». Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию.

Яшкин решил покинуть «Динамо», чтобы снова начать выступать в Национальной хоккейной лиге.

Нападающий должен был стать самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. В сезоне-2021/22, по данным «СЭ», он должен был получить 115 миллионов рублей.

Теперь самым дорогим игроком лиги стал защитник «Барыса» Даррен Дитц. Его зарплата составляет 100 миллионов рублей.

Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 95 самых дорогих хоккеистов лиги