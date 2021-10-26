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Три хоккеиста «Барыса» заразились коронавирусом

13:13
Нападающие «Барыса» Алихан Асетов, Алексей Зубов и Мэттью Фрэттин заразились коронавирусом. Фото ХК Барыс
Нападающие «Барыса» Алихан Асетов, Алексей Зубов и Мэттью Фрэттин заразились коронавирусом. Фото ХК Барыс
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Нападающие «Барыса» Алихан Асетов, Алексей Зубов и Мэттью Фрэттин заразились коронавирусом, информирует пресс-служба клуба.

Как отмечается, все хоккеисты изолированы и пропустят ближайшие матчи команды. При этом симптомов болезни у игроков нет и самочувствие нормальное.

25-летний Асетов в этом сезоне провел 22 матча и набрал 4 (2+2) очка. 33-летний Фрэттин провел 21 игру и набрал 4 (3+1) очка.

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Роман Шишов все материалы автора
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