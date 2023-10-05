Третьяк заявил, что ФХР попросит международную федерацию допустить юношеские сборные России

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что организации попросит Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить до участия в соревнованиях юношеские сборные России.

«Мы обращались по этому вопросу, сейчас пошлем еще одно письмо. Пример ФИФА и УЕФА? Хорошо, что появилась звездочка, дай бог, чтобы она засверкала для других», — цитирует Третьяка ТАСС.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

Вслед за этим ФИФА в начале октября объявила, что допустит юношеские сборные России до участия в турнирах под своей эгидой в случае прохождения квалификации.