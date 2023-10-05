Третьяк заявил, что ФХР попросит международную федерацию допустить юношеские сборные России
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что организации попросит Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить до участия в соревнованиях юношеские сборные России.
«Мы обращались по этому вопросу, сейчас пошлем еще одно письмо. Пример ФИФА и УЕФА? Хорошо, что появилась звездочка, дай бог, чтобы она засверкала для других», — цитирует Третьяка ТАСС.
26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.
Вслед за этим ФИФА в начале октября объявила, что допустит юношеские сборные России до участия в турнирах под своей эгидой в случае прохождения квалификации.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|10
|5
|23
|2
|Лада
|15
|8
|7
|20
|3
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|4
|Ак Барс
|13
|8
|5
|17
|5
|Сибирь
|14
|7
|7
|16
|6
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|7
|Авангард
|12
|7
|5
|15
|8
|Сал. Юлаев
|13
|7
|6
|14
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Адмирал
|12
|4
|8
|10
|11
|Барыс
|14
|3
|11
|10
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|3
|Торпедо
|13
|9
|4
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|14
|7
|7
|15
|7
|Динамо Мн
|13
|6
|7
|14
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|9
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|10
|СКА
|13
|6
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
Результаты / календарь
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
|5.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|2 : 1 ОТ
|5.10
|19:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|5.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|- : -
|5.10
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -
Новости