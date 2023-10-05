«Сочи» на своем льду 5 октября проведет матч против «Северстали» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи, начало — в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Сочи» — «Северсталь» покажут на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира — в 19.20. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ключевыми событиями игры КХЛ можно будет в матч-центре «СЭ».

Сочинцы с 18 баллами располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 13 очками занимает седьмое место на Западе.

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