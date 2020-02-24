Тренер «Куньлуня» считает, что коронавирус не виноват в невыходе клуба в плей-офф

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрейзер считает, что эпидемия коронавируса не стала причиной невыхода клуба в плей-офф КХЛ. Пекинский клуб провел заключительную домашнюю игру против рижского «Динамо» (1:2) в Новосибирске из-за эпидемии в Китае.

— Получилась веселая и увлекательная игра. Болельщики в Новосибирске впервые увидели в центральном круге логотип китайского клуба, — цитирует официальный сайт КХЛ Фрэйзера. — Это был сумасшедший сезон. В концовке мы 32 дня провели на выезде. Ребята сделали все, что могли, но в итоге нам не хватило нескольких голов. Сегодня мы обязаны были выигрывать. Мы следили за матчем «Амур» — «Нефтехимик», но итоговый результат — это только наша вина. Необходимо из этого сделать правильные выводы. У нас было 15 новых игроков, да и для меня этот сезон первый полноценный в КХЛ. Я не стал бы в невыходе в плей-офф винить короновирус. Хоккей — это игра, вирус — это жизнь. Мы и так и так должны были много времени провести на выезде. От лица клуба я хочу поблагодарить город Новосибирск и клуб «Сибирь» за то, что они нас приютили.