Мартемьянов о поражении от «Металлурга»: «Считаю, что болельщиков порадует даже отрицательный результат»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3 ОТ) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Благодарен команде, что ребята выходили с травмами и болячками, бились и работали на результат. Самое главное хочу поблагодарить наших болельщиков, которые переживали за нас и поддерживали в тяжелые минуты. Шестой матч за 11 дней — нелегко было и «Металлургу», и нам. Терпеливо играли, настоящий кубковый матч. Считаю, что болельщиков порадует даже отрицательный результат», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Магнитка» одержала победу в серии против «Амура» со счетом 4-2 и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ.