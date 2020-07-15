Трехкратный чемпион мира Илья Никулин завершил карьеру

Трехкратный чемпион мира в составе сборной России Илья Никулин завершил игровую карьеру, сообщил его агент Валерий Матвеев. Защитник не выступал с сезона-2018/19, но не объявлял об уходе, а продолжал тренировки.

Никулин по два раза выигрывал золото суперлиги и Кубок Гагарина, трижды побеждал на чемпионатах мира. Он выступал за «Динамо» и «Ак Барс».

— Илья закончил карьеру, — цитирует агента игрока РИА «Новости». — Он уделил достаточно времени хоккею, а сейчас занимается бизнесом.