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«Трактор» заключил пробные контракты с Лисиным и Авциным

13:33
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«Трактор» заключил пробные контракты с нападающими Энвером Лисиным и Александром Авциным, сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

В прошлом сезоне 33-летний Лисин провел за «Спартак» 28 матчей в КХЛ, в которых набрал 6 (2+4) очков. А 28-летний Авцин в этом сезоне сыграл за «Нефтехимик» 10 матчей КХЛ, в которых набрал 3(1+2) очка.

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