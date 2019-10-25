«Трактор» заключил пробные контракты с Лисиным и Авциным

«Трактор» заключил пробные контракты с нападающими Энвером Лисиным и Александром Авциным, сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

В прошлом сезоне 33-летний Лисин провел за «Спартак» 28 матчей в КХЛ, в которых набрал 6 (2+4) очков. А 28-летний Авцин в этом сезоне сыграл за «Нефтехимик» 10 матчей КХЛ, в которых набрал 3(1+2) очка.

.@HCTraktor1947 заключил пробные контракты с Энвером Лисиным и Александром Авциным#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) October 25, 2019

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