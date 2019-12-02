«Трактор» расторг контракт с Лисиным

«Трактор» и нападающий Энвер Лисин расторгли контракт по соглашению сторон, cообщается в официальном Instagram клуба.

За «черно-белых» Лисин сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы. Соглашение с форвардом подписали в начале ноября и оно было рассчитано до конца сезона-2019/20.

«Трактор» поблагодарил Лисина за его игру, желает спортивных успехов и удачи в дальнейшей карьере.

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