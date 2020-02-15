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«Трактор» лишился шансов на выход в плей-офф

20:18
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Челябинский «Трактор» потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина. Это стало известно после того, как магнитогорский «Металлург» выиграл у «Йокерита» (4:3 Б).

«Металлург» набрал 60 очков и сохранил восьмое место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 49 баллами остался 12-м и за пять игр до конца «регулярки» потерял шансы на попадание в восьмерку сильнейших на Востоке.

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