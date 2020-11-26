«Трактор» в овертайме обыграл «Автомобилист», сравняв счет на последней минуте третьего периода

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в овертайме «Автомобилист» со счетом 4:3.

На шайбы Алексея Макеева, Григория Белоусова и Питера Холланда хозяева ответили точными ударами Лукаша Седлака, Томаша Гики, Понтуса Оберга, который сравнял счет на последней минуте третьего периода, а также Сергея Калинина, забросившего победную шайбу.

Екатеринбуржцы продлили свою серию поражений до четырех матчей — ранее они уступили «Ак Барсу» (0:3) и дважды «Торпедо» (2:3 Б и 1:5).

После этого матча «Трактор» с 42 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 39 очками — на пятой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Седлак — 6 (бол., Бэйлен, Оберг), 15:43 — 1:0. Макеев — 17 (бол., Голышев, Белоусов), 16:47 — 1:1. Белоусов — 4 (бол., Дацюк, Голышев), 30:42 — 1:2. Гика — 8 (Седлак, Кравцов), 33:44 — 2:2. Холланд — 5 (Секстон, Василевский), 48:48 — 2:3. Оберг — 6, 59:02 — 3:3. Калинин — 8 (Бывальцев, Бэйлен), 61:09 — 4:3.

Вратари: Федотов (58:54 — 59:02, 61:09) — Галкин (61:09).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (17+7+10+1) — 19 (5+11+3+0).

Судьи: Белов, Спирин.

26 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 2973 зрителя.