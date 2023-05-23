«Торпедо» заключило новый контракт с нападающим Веряевым

«Торпедо» объявило о подписании нового контракта с нападающим Данилом Веряевым.

Стороны заключили договор на сезон-2023/24.

В прошедшем сезоне 24-летний Веряев сыграл 57 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

Всего за «Торпедо» он отыграл 320 матчей в КХЛ, в которых набрал 51 очко.

Следующий сезон станет для него восьмым в составе нижегородцев.