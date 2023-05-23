Защитник «Северстали» Хабаров принял контрактное предложение «Металлурга»

Защитник «Северстали» Макар Хабаров принял контрактное предложение «Металлурга», сообщает пресс-служба КХЛ.

Хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Северсталь» должна либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.

В минувшем сезоне на счету Хабарова 57 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, он набрал в них 14 (4+10) очков.