«Торпедо» выменяло 17-летнего защитника у «Трактора»

«Торпедо» и «Трактор» совершили обмен. Систему нижегородского клуба пополнил защитник юниорской сборной России (U-17) Николай Сафронов, сообщает сайт клуба.

Взамен челябинский клуб получил денежную компенсацию.

В юношеских командах «Трактора» Сафронов набрал 225 (94+131) очков в 250 матчах. В 16-летнем возрасте он дебютировал в Молодежной хоккейной лиге и был вызван в юношескую сборную России.

В нынешнем сезоне 17-летний защитник провел 5 игр в МХЛ в составе клуба «Белые медведи».