«Торпедо» обыграло «Локомотив» и обошло его в таблице КХЛ

«Торпедо» победило «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1. Нижегородский клуб поднялся на шестое место в таблице лиги, обойдя сегодняшних соперников.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Аляев — 6 (Жафяров, Варнаков), 11:13 — 1:0. Ткачев — 6 (бол., Марков, Пяярви-Свенссон), 30:50 — 1:1. Белевич — 6 (Бочаров), 41:38 — 2:1. Гончарук — 3 (Почивалов), 50:41 — 3:1.

Вратари: Линдбек — Коновалов (57:54).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (7+9+6) — 33 (15+8+10).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

21 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».