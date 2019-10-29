«Торпедо» дома обыграло «Локомотив»

«Торпедо» выиграло у «Локомотива» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забрасывали Чарльз Геноуэй и Данил Веряев. У «Локо» голом отметился Стефан Да Коста.

«Торпедо» набрало 27 очков и занимает пятое место на Западе. У «Локомотива» 20 очков и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Веряев — 2 (Мишарин, Бочаров), 32:45 — 1:0. Геноуэй — 4 (Бочаров), 39:09 — 2:0. Да Коста — 6 (Полунин, Марков), 40:48 — 2:1.

Вратари: Тихомиров — Коновалов (58:13).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (10+13+3) — 37 (10+9+18).

Судьи: Одиньш, Раводин.

29 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

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