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6 сентября, 19:15

«Северсталь» в овертайме обыграла «Металлург» в матче КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Северсталь» обыграла «Металлург» в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За череповецкий клуб шайбы забросили Даниил Вовченко, Иван Емец и Александр Петунин (дубль). Отметим, что именно Петунин забросил в овертайме победную шайбу.

Голами в составе магнитогорской команды отметились Максим Карпов, Филипп Майе и Семен Кошелев.

Следующий матч «Северсталь» проведет 9 сентября с ЦСКА, а «Металлург» 8 сентября сыграет с «Амуром».

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 ОТ (0:0, 3:0, 0:3, 0:1)

Голы: Карпов — 2 (бол., Голдобин, Хохлов), 21:09 — 1:0. Майе — 1 (Яковлев, Юров), 21:33 — 2:0. Кошелев — 2, 25:18 — 3:0. Вовченко — 3 (бол., Гераськин, Пилипенко), 43:22 — 3:1. Емец — 1 (бол., Гуслистов, Петунин), 51:18 — 3:2. Петунин — 1 (Гераськин, Тимашов), 59:04 — 3:3. Петунин — 2 (Пилипенко, Пресс), 62:07 — 3:4.

Вратари: Паскуале — Шугаев (Подъяпольский, 25:18, 51:07 — 51:18, 58:28 — 59:04, 61:27).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (9+13+2+0) — 34 (10+11+13+0).

Судьи: Сергеев, Соин.

6 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Александр Петунин
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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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