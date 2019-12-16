Томаш Филиппи вернется в «Магнитку»

Нападающий «Либереца» Томаш Филиппи вернется в КХЛ. Он продолжит карьеру в «Металлурге», сообщает официальный сайт чешской «команды».

В нынешнем сезоне Филиппи провел в чемпионата Чехии 24 матча и набрал 19 (8+11) очков. 27-летний форвард ранее уже выступал в КХЛ, защищая цвета «Магнитки» и «Амура». Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 153 матча и отметился 76 (26+50) очками.

? Tom?? Filippi se vrac? do @khl, kde znovu obl?kne dres @MetallurgMgn. Za jeho slu?by mu d?kujeme a v nov?m anga?m? mu p?ejeme jen to nejlep??!



V?ce ?? https://t.co/ezUo5VhJra. pic.twitter.com/FXlbSyhWDD — B?l? Tyg?i Liberec (@bilitygrilbc) December 16, 2019

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