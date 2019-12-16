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Томаш Филиппи вернется в «Магнитку»

16:25
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Нападающий «Либереца» Томаш Филиппи вернется в КХЛ. Он продолжит карьеру в «Металлурге», сообщает официальный сайт чешской «команды».

В нынешнем сезоне Филиппи провел в чемпионата Чехии 24 матча и набрал 19 (8+11) очков. 27-летний форвард ранее уже выступал в КХЛ, защищая цвета «Магнитки» и «Амура». Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 153 матча и отметился 76 (26+50) очками.

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