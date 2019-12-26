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Ткачев выйдет в первом звене дебютного матча за «Локомотив»

18:13
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Стал известен состав «Локомотива» на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». Встреча начнется в 19:00 мск.

В первом звене выйдет нападающий Владимир Ткачев, который перешел в команду 23 декабря из «Ак Барса».

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 25 матчей в КХЛ, в которых набрал 11 (4+7) очков.

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