Ткачев выйдет в первом звене дебютного матча за «Локомотив»

Стал известен состав «Локомотива» на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». Встреча начнется в 19:00 мск.

В первом звене выйдет нападающий Владимир Ткачев, который перешел в команду 23 декабря из «Ак Барса».

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 25 матчей в КХЛ, в которых набрал 11 (4+7) очков.