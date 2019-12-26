Ткачев выйдет в первом звене дебютного матча за «Локомотив»
18:13
Стал известен состав «Локомотива» на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». Встреча начнется в 19:00 мск.
В первом звене выйдет нападающий Владимир Ткачев, который перешел в команду 23 декабря из «Ак Барса».
В текущем сезоне 26-летний форвард провел 25 матчей в КХЛ, в которых набрал 11 (4+7) очков.
Дебют Ткачёва, старт Коновалова, возвращение Сидорова и Коваленко — представляем наш состав на матч против «Йокерита»!— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) December 26, 2019
? Коновалов (старт), Сидоров, Коваленко, Ткачёв
? Тулепов, Осипов
?? Исаев, Малышев, Мисюль, Денисенко
? Накладал, Свитов, Ильенко #ЛОКЙОК pic.twitter.com/od0EnHoAAM
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