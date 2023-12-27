Ткачев — о победе над «Северсталью»: «Соперники хорошо контролировали шайбу, старались больше атаковать»

Форвард «Трактора» Владимир Ткачев прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:3).

«Соперники хорошо контролировали шайбу, старались больше атаковать. Нам немножко не хватило в деталях: в большинстве, меньшинстве, дали им возможность забить», — приводит слова Ткачева официальный сайт КХЛ.

«Трактор» набрал 53 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Северстали» — 45 очков и 7-я строчка таблицы «Запада».