Ткачев оценил перформанс в стиле фильма «Брат» на матче «Трактор» — «Автомобилист»

Форвард «Трактора» Владимир Ткачев поделился впечатлениями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:1Б).

— Очень жесткий матч, — приводит слова Ткачева Metaratings.ru. — Соперник старался биться на каждом участке. Наши мужики молодчики, сами били первыми. Не боялись этой борьбы, ведь чем ближе плей-офф, тем будут жестче игры, надо готовиться.

— Как оцените проект «Царь горы», который подразумевает дерби Челябинска и Екатеринбурга на протяжении всего сезона?

— Естественно, замечательная атмосфера. На такие матчи и настраиваться не надо, все всё и так понимают. Всегда полные трибуны, крутая поддержка, классный интерактив — ролики, когда вся наша команда их смотрит и ждет нового выпуска. Все это подпитывает, добавляет мотивации в «уральском дерби». Здорово, что мы на высоте. Есть ли ассоциации с детской дворовой игрой «Царь горы»? Да, есть, просто на кону чуть больше!

— Смотрел ли «Брат» и «Брат-2»? И как тебе участие в этом главных тренеров обеих команд, являющихся двоюродными братьями?

— Да, здорово, что обе команды открыты к этому и делают такие интересные ролики, которые напоминают фильм. Считаю, это развивает лигу в целом.

— Было ли желание увидеть выступление Ирины Салтыковой?

— Была идея в перерыве всем остаться на лавочке! Знаком с ее творчеством как раз по фильму «Брат-2».

«Трактор» с 72 очками после 58 матчей поднялся на четвертое место в Восточной конференции. «Автомобилист» (71) после 59 игр идет шестым.