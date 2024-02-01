Ткачев оценил перформанс в стиле фильма «Брат» на матче «Трактор» — «Автомобилист»
Форвард «Трактора» Владимир Ткачев поделился впечатлениями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:1Б).
— Очень жесткий матч, — приводит слова Ткачева Metaratings.ru. — Соперник старался биться на каждом участке. Наши мужики молодчики, сами били первыми. Не боялись этой борьбы, ведь чем ближе плей-офф, тем будут жестче игры, надо готовиться.
— Как оцените проект «Царь горы», который подразумевает дерби Челябинска и Екатеринбурга на протяжении всего сезона?
— Естественно, замечательная атмосфера. На такие матчи и настраиваться не надо, все всё и так понимают. Всегда полные трибуны, крутая поддержка, классный интерактив — ролики, когда вся наша команда их смотрит и ждет нового выпуска. Все это подпитывает, добавляет мотивации в «уральском дерби». Здорово, что мы на высоте. Есть ли ассоциации с детской дворовой игрой «Царь горы»? Да, есть, просто на кону чуть больше!
— Смотрел ли «Брат» и «Брат-2»? И как тебе участие в этом главных тренеров обеих команд, являющихся двоюродными братьями?
— Да, здорово, что обе команды открыты к этому и делают такие интересные ролики, которые напоминают фильм. Считаю, это развивает лигу в целом.
— Было ли желание увидеть выступление Ирины Салтыковой?
— Была идея в перерыве всем остаться на лавочке! Знаком с ее творчеством как раз по фильму «Брат-2».
«Трактор» с 72 очками после 58 матчей поднялся на четвертое место в Восточной конференции. «Автомобилист» (71) после 59 игр идет шестым.
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|58
|39
|19
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|Сал. Юлаев
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|37
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|79
|4
|Трактор
|58
|33
|25
|72
|5
|Лада
|60
|29
|31
|71
|6
|Автомобилист
|60
|32
|28
|71
|7
|Ак Барс
|57
|34
|23
|70
|8
|Нефтехимик
|59
|24
|35
|59
|9
|Амур
|58
|22
|36
|56
|10
|Сибирь
|59
|23
|36
|55
|11
|Адмирал
|58
|18
|40
|47
|12
|Барыс
|57
|19
|38
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|58
|39
|19
|81
|2
|Локомотив
|58
|38
|20
|80
|3
|Динамо М
|58
|37
|21
|79
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|58
|32
|26
|69
|6
|ЦСКА
|58
|30
|28
|65
|7
|Северсталь
|57
|29
|28
|65
|8
|Динамо Мн
|58
|26
|32
|57
|9
|Куньлунь РС
|60
|20
|40
|46
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|58
|18
|40
|43
|3.02
|15:00
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Трактор – Ак Барс
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